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Osmangazi Köprüsü’nde başladılar, Çanakkale’ye kadar pedal çevirecekler

Güncel 18.03.2022, 12:33
Osmangazi Köprüsü’nde başladılar, Çanakkale’ye kadar pedal çevirecekler
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Kocaeli’den yola çıkan 24 bisikletli sporcu, Gebze’den aldıkları vatan toprağı ve Türk bayrağını, Çanakkale Şehitlik Abidesi’ne teslim edebilmek için 420 kilometre pedal çevirecek.