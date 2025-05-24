“5 Tıra 140 Milyon Bardak Sığmaz”

Mansur Yavaş’ın 140 milyon adet karton bardağın 5 tırla taşındığını iddia ettiğini belirten Gökçek, bu açıklamanın gerçekle bağdaşmadığını öne sürdü. Tır kapasitesi üzerinden hesaplamalar yapan Gökçek, "140 milyon bardak, yaklaşık 47 bin koli eder. Her tırın ortalama 600 koli taşıma kapasitesi var. Bu durumda 5 tır sadece 3 bin koliyi taşıyabilir. 47 bin koli nereye gitti? 5 tıra sığması mümkün değil. Fiziken imkânsız bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

“İrsaliyeler ve Plakalar Nerede?”

ABB’nin taşıma süreciyle ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşmadığını söyleyen Gökçek, “Bu tırların irsaliye raporları nerede? Araçların plakaları nerede? Hangi depolara kim tarafından teslim edildi? Bunların hiçbiri açıklanmıyor. Eğer bu taşıma gerçekten yapıldıysa belgeleriyle ispat edilmesi gerekiyor. Aksi hâlde bu mallar teslim edilmemiş demektir” ifadelerini kullandı.

“Takipçisi Olacağız”

Gökçek, belediyenin kamu kaynaklarını ne şekilde kullandığının denetlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Bu şaibeli durumun takipçisi olacağız. Eğer belgeler sunulamazsa bu, yalnızca kötü yönetim değil, aynı zamanda kamuya yönelik ciddi bir yolsuzluk vakasıdır. ABB yönetimi bu sorulara yanıt vermek zorundadır” diyerek sözlerini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Gökçek’in bu iddiaları başkent siyasetinde tartışmaları alevlendirdi. Gelişmeler kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.