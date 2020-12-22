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Orman muhafızlarına 'silah' eğitimi

Güncel 22.12.2020, 16:13
Orman muhafızlarına 'silah' eğitimi
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Samsun’da göreve yeni başlayan orman muhafaza memurlarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından silah atış eğitimi verildi.