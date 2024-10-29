Yüzde 50 hibe destekle 22 milyon liraya fabrika kuruldu Yüzde 50 hibe destekle 22 milyon liraya fabrika kuruldu

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Çakırhacıibrahim, Aktarla, Saçmalıpınar, Yunusefendi, Zekeriya ve Çamlıbel köylerine 78 ünite dış cephe mantolama, Bakacak köyüne 3 ünite süt sığırcılığı, Muhapdede ve Çamlıbel köylerine de 6 adet fenni arıcılık olmak üzere toplamda 87 aileye kredi desteği sağlandı.
Ormanların Korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünün sosyo-eknomik projelerle desteklenmesi ile gelir seviyelerini arttırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve orman üzerindeki olumsuz baskının azaltılarak ormanların sürdürülebilir yönetimi hedeflenmekte.