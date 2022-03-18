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Ordu’da kar manzaraları

Güncel 18.03.2022, 15:07
Ordu’da kar manzaraları
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Ordu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası şehir merkezinde güzel görüntüler oluştu.