Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Üretim Tesisi ile Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerine 14 büfe konuşlandırıldı. Bu büfelerden 9’unda ise ekmek satışı başladı. İlde satışı 12,5 lira olan ekmek, halk ekmek büfelerinde 8 liradan satılıyor. Büfelerde ekmek satışları hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-12.00 saatleri ile 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Satış büfelerinden ekmek alan vatandaşlar, Ordu için güzel ve önemli bir hizmet olduğunu söylediler. Ordu’da ekmeği 12,5 liraya alırken buradan 8 TL’den aldıklarını kaydeden vatandaşlar, “Arada bayağı fark var. Bu hizmet ile oldukça kardayız. Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan ilçelerde henüz satışa başlamayan büfelerin pazartesi gününden itibaren satış yapmaya başlayacağı belirtildi