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Zeytinde her lokmanın bir anlamı var

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve ‘siyah inci’ olarak adlandırılan zeytin, omega 9 yağ asidi açısından önemli olduğu kadar midede doğal olarak bulunan 11 kötü bakterinin de az 8’inin tedavi edip yok etmede büyük rol üstleniyor.

ORDU 24.01.2022, 10:10
Zeytinde her lokmanın bir anlamı var

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve ‘siyah inci’ olarak adlandırılan zeytin, omega 9 yağ asidi açısından önemli olduğu kadar midede doğal olarak bulunan 11 kötü bakterinin de az 8’inin tedavi edip yok etmede büyük rol üstleniyor.

En sağlıklı meyvelerden biri olarak bilinen zeytin, doğanın insanlara bahşettiği, anne sütü gibi değerli olmasıyla tercih ediliyor. Midede doğal olarak bulunan 11 kötü bakterinin en az 8’ini tedavi edip yok etmede büyük önemi olduğu bilinen zeytinin 20 tanesinde 100 kalori bulunurken, omega 9 yağ asidi açısından da önemli bir rol üstleniyor.

İslam dininde de zeytin için birçok Hadis-i Şerif bulunuyor. Hazreti Muhammed’in (sav) kahvaltıda 7 adet zeytin tükettiği, kahvaltıda 7 adet zeytin yemenin sünnet olduğu biliniyor. Günümüz bilim insanları da günde 7 adet zeytin yemenin yaşlanmayı geciktirdiğini, kalp hastalıkları ve kansere karşı koruma sağladığını dile getiriyor. Fakat uzmanlar, doğal zeytinlerin tüketmeye dikkat etmek gerektiğini de dikkat çekiyor.

"Doğal zeytinin suya atıldığında renginin açılmaması zamanında hasat edildiğini, çekirdeğinden kolay ayrılmasının ise doğallığını gösteriyor"

Ordu’nun Ünye ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren Çalıkoğlu Gıda, doğal olarak üretimini yaptığı 150 farklı çeşit ürünü, sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırıyor. Çalıkoğlu Gıda Genel Müdürü Resül Çalık, doğal diye satılan bazı ürünlerde ve zeytinlerde gıda boyaları ve katkı maddelerinin kullanılabildiğini, tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Çalık, “Doğal zeytinin suya atıldığında renginin açılmaması, suyun saydamlığını bozmaması, zamanında hasat edildiğinin göstergesi olarak, çekirdeğinden kolay ayrılmasının doğallık göstergelerinden olduğunu bildiriyor. Yeni üretim teknolojileri kullanılarak zeytinin daha kısa sürede olgunlaşması, tatlandırılması, uzun süre dayanıklı hale getirilmesi için kullanılan katkı ve koruyucu gibi kimyasal maddeler sebebiyle içeriğindeki bazı maddelerin yok edildiği ve doğal olmaktan çıkarıldığını vurgulamaktadır” dedi.

“Amacımız doğallık ve kaliteyi ön planda tutmak”

Firma Genel Müdürü Resül Çalık, Hazreti Muhammed’in (sav) hadisinde olduğu gibi günde 7 adet olmasının sebebinin, 7 adet zeytinin içerisinde yer alan besinin doğal olması ve bu miktar yendiğinde antibiyotik görevi görmesinden kaynaklandığını belirterek, “Biz, 25 yıl önce başladığımız kalite ve doğallık vurgusu ile hizmetimizi sürdürüyoruz. Amacımız insanların en kaliteli ürünleri en uygun şekilde sofralarına getirebilmeleri. Çalıkoğlu ve Mytat ürünlerinde de her zaman doğallık ve kaliteyi ön planda tuttuk, bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Oleuropein maddesi, meyveler içerisinde sadece zeytinde bulunuyor”

Zeytini diğer meyvelerden farklı kılan en önemli özelliğinin ise sadece zeytinin bünyesinde bulunan oleuropein maddesi olduğunu kaydeden Çalık, “Diğer tek çekirdekli meyveler bileşimlerinde, yüzde 12 gibi yüksek oranda şeker, yüzde 1,5 civarlarında yağ bulundururlarken, zeytinde ise bu oranlar sırası ile şeker için yüzde 2-6, yağ için ise yüzde 15-30 oranında olmasıdır. Zeytinler, iltihabın neden olduğu oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu için, hayati organların dokularını zararlı ve geri dönüşü olmayan hasarlardan korurlar. Bir diğer fayda zeytinler, gelişmiş biliş ve bilişsel düşme riskini azaltma ile bağlantılı bir antioksidan olan e vitamini içerir, alzheimer hastalığı riskini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir” ifadelerine yer verdi.

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