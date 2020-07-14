Zabıta ekiplerinden duygulandıran hediye
ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, KÜÇÜK YAŞTA GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU YÜZÜNDE YANIK OLUŞAN 9 YAŞINDAKİ İREMSU’YA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN AMELİYATI ÖNCESİ MORAL OLMASI AMACIYLA ÇOK SEVDİĞİ ‘SULTAN PAPAĞINI’ HEDİYE ETTİ.
Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu yüzünde yanık oluşan 9 yaşındaki İremsu’ya gerçekleştirilecek olan ameliyatı öncesi moral olması amacıyla çok sevdiği ‘sultan papağını’ hediye etti.
Altınordu Belediyesi, gönüllere dokunan bir davranışı daha harekete geçirerek, küçük yaşta geçirdiği kaza dolayısıyla yüzünde yanık oluşan 9 yaşındaki İremsu Ünlü’nün papağan sevgisine duyarsız kalmadı. İremsu’ya sürpriz yapmak için harekete geçen ekipler, sultan papağanlarına ilgisinin olduğunu öğrendi. Zabıta ekiplerini kapıda karşılayan İremsu, hayalini kurduğu papağını karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Zabıta ekiplerinin sürprizi üzerine sevinç yaşayan İremsu, gerçekleşecek olan ameliyatı öncesi moral depoladı.
Papağanları çok sevdiğini ifade eden İremsu Ünlü yapılan sürpriz için Altınordu Belediyesi zabıtalarına teşekkür etti. Papağana çok iyi bakacağını da ifade eden İremsu papağının adını ise Limon koydu.
Çocuğunun ameliyatı öncesi Altınordu Belediyesince yapılan sürprizin kızına moral verdiğini aktaran anne Fatma Ünlü, emeği geçenlere teşekkür etti.
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