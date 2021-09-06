Yüz yüze heyecan

Ordu’nun Ünye ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber ilçe genelinde bulunan 24 bin 235 öğrenci ders başı yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren velileri ve aileleri ile birlikte okul yolunu tutan öğrenciler, kapıların açılmasıyla birlikte korona tedbirleri kapsamında okul içerisine alındı. Tüm okullarda İstiklal Marşı’nın okunması sonrası bütün öğrenciler kendi sınıf öğretmenleri eşliğinde dikkatlice sınıflarına gönderildi.

Özellikle okul içerisine giren öğrencilerde maske kontrolleri sağlanırken, diğer yandan ise tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Öğrenciler yaşanan salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla ise hasret giderdi.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın içerisinden geçtiği zorlu pandemi döneminin en riskli zamanlarında bile öğrencilerimizle bağımızı sağlam tutmaya gayret ettik. Öğretmenlerimiz sayesinde uzak mesafeleri yakın ettik. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi bu yıl öncelikli hedefimiz hijyen şartlarına dikkat ederek ve gerekli tedbirleri alarak bütün kademelerdeki öğrencilerimize haftanın beş günü yüz yüze eğitim verebilmektir. Her zaman olduğu gibi yine öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle bu zorlu süreçlerin içerisinden başarıyla geçebileceğimize olan inancımız tamdır. Bu yeni eğitim-öğretim yılında, Ünye ilçemizde 91 okulumuzda; 1390 anaokulu, 6 bin 992 ilkokul, 7 bin 43 ortaokul, 8 bin 368 lise, 442 açık öğretim olmak üzere toplam 24 bin 235 öğrencimizle eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.