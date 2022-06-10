Yunus Emre, 701’nci kez anıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, büyük tasavvuf alimi Yunus Emre, vefatının 701’nci yılında düzenlenen programla anıldı.

Yunus Emre’nin 701’nci ölüm yıldönümü nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ve Yunus Emre Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Programda, Ünye Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinden oluşan ‘Bizim Yunuslar’ grubu protokolü karşıladı.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Allah sevgisi ile yoğrulmuş, ruh dünyasının manevi iklimini insanlığa aşılamaya çalışan dünyanın en önemli tasavvuf düşünürlerinden biri olan Yunus Emre’nin insanlığa verdiği mesajlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’, UNESCO tarafından da yine 2021 yılının ‘Yunus Emre Yılı’ ilan edilmesi ile birlikte bu değerli tasavvuf düşünürümüzün önemini bir kez daha vurgulama imkanı doğmuştur. Yunus Emre, tasavvufi düşüncelerini insanlığa aşılamak adına yaşamı boyunca Anadolu’nun birçok bölgesine ziyaretlerde bulunmuş ve belirli süre yaşamıştır. Yunus Emre’nin tüm bu tasavvufi yolculuğu sonrasında Hakk’a yürüdüğü yerin Ünye olduğu güçlü kanıtlarla ortadadır. İçinde insan sevgisi ve engin hoşgörüsü ile bizleri barışa, dostluğa, yardımlaşmaya ve birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya yönlendiren Yunus Emre’yi iyi anlamalıyız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, “Yunus Emre kendini öğretmeyen ilimden kimseye fayda olmadığını belirtiyor. Geçen sene açılışını yaptığımız çevre düzenlemesi ve külliyesiyle Yunus Emre Türbesi tüm Ünyelilere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise konuşmasında, vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus Emre’yi her zaman taze tutan sırrın aşk olduğunu ifade ederek, “Aşk odununda pişirdiği şiirleri, ilahileri ve sözleriyle Yunus Emre de aşk medeniyetinin bayraktarı olmuştur. Yunus Emre Ahmet YeSevi’den Hacı Bektaş’a bizim illere bir köprüdür” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Yunus Emre, kabri başında anıldı. Programa ayrıca Garnizon Komutanı Yarbay Bünyamin Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Müftüsü İsmail Çiçek, siyasi parti ile STK başkan ve temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.