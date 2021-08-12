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Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde fındık üreticileri, fındık hasadına sayılı günler kala bahçelerinin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU 12.08.2021, 15:43
Yüksek kesimlerdeki üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde fındık üreticileri, fındık hasadına sayılı günler kala bahçelerinin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’da resmi olarak sahil kesiminde 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı sürerken, yüksek kesimlerdeki üreticiler ise fındık bahçelerindeki hazırlıklarını tamamlıyor. Bahçelerin yabani ot ve ısırgan temizliklerini yapan üreticiler, fındık hasadında rahat çalışmak için çaba sarf ediyor. Yüksek kesimlerde 17 Ağustos tarihinde başlanılması planlanan fındık hasadı öncesi bahçe temizliklerini kendileri yapamayan üreticiler, işçi çalıştırarak sezona hazırlanıyor.

Kumru ilçesinde fındık hasadı öncesi bahçesinin temizliğini yaptıran Ahmet Çakmak, “Yakında fındık hasadına başlayacağız. Sahil kesiminde hasadı bitiren insanlar var ama bizim bu bölgelerde biraz daha geç olgunlaşıyor. O yüzden bahçelerin temizlik işleri de geç yapılıyor. Fındığın kolay toplanmasında bahçe temizliği çok önemli, umarım güzel bir sezon olur” dedi.
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