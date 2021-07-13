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Yük asansörü boşluğunda yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kendisine ait depoda olduğu sırada dengesini kaybedip yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı.

ORDU 13.07.2021, 09:49
Yük asansörü boşluğunda yaralandı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde kendisine ait depoda olduğu sırada dengesini kaybedip yük asansörü boşluğuna düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Gogina 2. Sokak’ta bir binanın giriş katında kendisine ait depoda olan iş yeri sahibi Sezgin Balcı (61), dengesini kaybedip yük asansörü boşluğundan bodrum katına düştü. Depoda yanında olan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince Sezgin Balcı düştüğü yerden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Balcı, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Balcı’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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