Yoroz’un cazibesi artıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesi artırılıyor. Birçok çalışmanın bittiği alanda seyir terasının da tamamlanması ile Yoroz’un turizmin gözde mekânlarından bir tanesi olması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

Seyir terası inşa ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve WC kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona erecek.

Dağcılık sporunun Ordu’daki merkezi oldu

Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yeni girişim ve desteklerle dağcılık sporu ile ilgilenenler için Yoroz’a sabit tırmanış parkuru oluşturuldu. Daha önce tırmanış için başka illere giden dağcılara yeni bir parkur oluşturulurken Yoroz bu çalışmalarla birlikte dağcılık sporunun da merkezi haline geldi.

Manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Yapılan çalışmalarla yeni bir kimlik kazanan Yoroz Kent Ormanı ziyaretçilerinde beğenisini kazanırken bu yaz ve gelecek yıllarda Ordu’nun en çok ziyaret edilen alanlarından bir tanesi olması bekleniyor.

Manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Altınordu ilçesi ve Giresun kuş bakışı olarak izlenebiliyor.