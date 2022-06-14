Yöresel ürün pazarında her gün farklı lezzetler sunuluyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi’nin destekleriyle Atatürk Parkı’nda kurularak hizmet vermeye başlayan Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı, misafirlerine her güne özel farklı lezzetler sunuyor.

Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve DOKA tarafından desteklenen proje ile Atatürk Parkı’nda bulunan Taka Restoran’ın alt katında kurulan Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı ilgi çekmeye devam ediyor. 20 ev hanımının bir araya gelerek kurduğu kadın kooperatifinin üyeleri, yerli ve yabancı turistlere Ünye’nin lezzetlerini tattırıyor. Vatandaşların da ilgi gösterdiği Hanımeli Yöresel Ürün Pazarı’nda aynı zamanda yöresel ürünler hanımeli ile ekonomiye kazandırılıyor.

Yöresel ürün pazarında 20 kadın günlük hazırladığı yöresel yemekleri satışa sunarken, aynı zamanda pekmez, reçel, turşu, erişte gibi ürünler de tezgahlarda satışa sunuluyor. Yöresel ürün pazarı, 8.30 ile 21-30 saatleri arasında hizmet veriyor.