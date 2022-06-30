Yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, belediye ekiplerinin iş makinesi ile sürdürdüğü yol yapım çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı.

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi’nde meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede yapılan yol yapım çalışması sırasında kepçenin darbesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte sokak üzerinde bulunan bazı evlerdeki vatandaşlar panikle balkon ve pencerelere çıktı. Gaz kokusunun çevreyi sarması üzerine bölgeye doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gaz akışını keserek önlem alırken, patlayan boru yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda onarıldı.

Yapılan onarım çalışmasının ardından mahalleye yeniden gaz akışı sağlandı.