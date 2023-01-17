Yılmaz: “Ordu’da sürdürülebilir balıkçılığın sağlaması adına bin 417 denetim yapıldı”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla 2022 yılında il genelinde bin 417 adet denetim gerçekleştirildiğini, bin 477 kilogram su ürününe el konulduğunu söyledi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerindeki görevli su ürünleri denetim ekipleri tarafından, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Bu çerçevede 2022 yılında bin 417 adet denetim gerçekleştirilirken, kurallara uymayanlara ise idari yaptırımlar uygulandı.

"Bin 477 kilogram su ürününe el konuldu"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ekiplerin 2022 yılında yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekiplerin, her noktada denetimlere devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Ekiplerimiz su ürünlerinin karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında ve balık halinde denetimler gerçekleştirdi. Bunların yanında çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliği artırıldı. 2022 yılında bin 417 adet denetim yapıldı. Ekiplerimiz tarafından yapılan bu denetimlerde 28 kişiye idari yaptırım uygulanmış olup, ayrıca 3 adet kalkan ağına, 6 adet tırıvırı ağına, 3 adet pintere, bin metre uzatma misina ağına ve bin 477 kilogram su ürünlerine el konulmuştur" dedi.

Denetimlerin 2023 yılında da devam edeceğini kaydeden Yılmaz, “Balıkçılık kaynaklarımızın korunmasına yönelik denetimlerimiz aynı özveri ile devam edecek. Balıkçılarımızın cezai işleme maruz kalmamaları için getirilen kurallara uymaları şarttır. Balıkçılarımızdan tek beklentimiz gelecekte denizlerde daha çeşitli ve daha bol balık olması yani sürdürülebilir balıkçılık için yasalar ile getirilen düzenlemelere uymalarıdır” ifadelerine yer verdi.