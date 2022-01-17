YİKOB, yeni binada

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesi içerisinde yer alan yeni hizmet binasına taşındığını ve bugün itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi.

Vali Sonel, Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesine taşınan Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Altınordu ilçesinde yapımı tamamlanan Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesi içerisinde yer alan D blokta hizmet vermeye başlayan YİKOB’u ziyaret eden Vali Sonel, YİKOB hizmet binası önünde YİKOB Müdürü Metin Cebeci ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yeni bina ve çalışma ortamı ile ilgili detaylı bilgiler alan Vali Tuncay Sonel, YİKOB’a bağlı birimleri gezerek, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

“Eksik olan kısımlar kısa sürede tamamlandı”

Vali Tuncay Sonel, “Devletimizin katkılarıyla Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesini bitirmiş durumdayız. Göreve başladığımızda dışı bitmiş içi kısmı elektrik, mekanik, inşaat işleri eksik sadece tuğla olan bir durumda eksiklikleri bulunuyordu. Devletimizin imkanları ile eksik olan kısımları kısa sürede tamamladık” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz”

Bugün itibariyle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesi içerisinde yer alan yeni hizmet binasına taşındığını ve bugün itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyleyen Vali Sonel, ”YİKOB, Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesine taşıdığımız ilk kurumlardan birisi oldu. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde diğer birimleri de Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesinin içine alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Yeni Hükümet Konağı yerleşkesinin kısa sürede bitirilmesi noktasında verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini sunan Vali Sonel, “Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Tarihi doku ortaya çıkacak, ordu ilimizi tarihiyle, kültürüyle barıştıracağız”

Vali Tuncay Sonel, “Şu an hizmet verdiğimiz mevcut Valilik binasının yanında olan eski, depreme dayanıksız YİKOB binası, Eski Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası ile Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesindeki yeni yerine taşınacak olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eski binasını da yıkarak tarihi dokuyu ortaya çıkarmış olacağız. Valilik, Kaymakamlık ve Askerlik Şubesi binalarının tarihi yapısını koruyacağız. Ordu şehrimizi tarihiyle, kültürüyle barıştıracağız. Eski fotoğraflardaki Ordu’yu canlandırmış olacağız” diyerek, konuşmasını tamamladı.