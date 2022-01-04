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Yediyıldız: “Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız”

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da devam eden projeleri yerinde inceledi. Milletvekili Yediyıldız, Türkiye’de ve Ordu’da yapılan tüm yatırımların, kendileri için en büyük referans olduğunu söyledi.

ORDU 04.01.2022, 10:31
Yediyıldız: “Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımız”

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da devam eden projeleri yerinde inceledi. Milletvekili Yediyıldız, Türkiye’de ve Ordu’da yapılan tüm yatırımların, kendileri için en büyük referans olduğunu söyledi.

Milletvekili Yediyıldız, devam eden projeleri yerinde inceledi. Burada inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Yediyıldız, “İlimiz bol yağış alan ve bu sebeple heyelan riski oldukça yüksek bir konuma sahiptir. Tarım arazilerimizde genellikle ağaç formunda olan fındık bitkisinin olması heyelan riskini olabildiğince aza indirmektedir. Karadeniz’in her noktasında kullanılan ortak bir söz vardı, ‘düz arazi değil ki hizmet kolay yapılsın’. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İktidarı olarak asla bu lafın arkasına saklanmadık karış karış memleketimizi dolaşık eksikleri giderme noktasında çalışmalarımızı yaptık” dedi.

“Ülkemizde ve ilimizde yapılan yatırımlar en büyük referansımızdır”

Milletvekili Yediyıldız, Ordu’nun 19 ilçesini gezerek, projeleri yerinde incelediklerini ifade ederek, “İlçelerimizi geziyor yapılan projeleri inceliyor bir an önce tamamlanması için takip ediyor, yapılması planlanan projeler için ise ’en iyi nasıl olur’ diye büyük bir tempo ile vatandaşlarımızın huzurlu ve konforlu bir yaşam sürdürmeleri için gece-gündüz demeden onlar için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, istişare içinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle hep birlikte sahalarda çalışıyoruz. Ülkemizde ve ilimizde bu zamana kadar yapılan tüm yatırımlar ise bizim en büyük referansımızdır” ifadelerine yer verdi.

“Son olarak Karayolları 7. Bölge Müdürümüz ile ilimizdeki çalışma noktalarını ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde gördük” diyen Yediyıldız, konuşmalarını şöyle tamamladı: “Eksiklerimizi not alarak bir an önce tamamlanması için kolları sıvadık. Gittiğimiz her yerde kıymetli halkımızın güzel duaları ile karşılanıyor ve uğurlanıyoruz. Onlara hizmet etmek bizim görevimiz ve görevimizi en iyi şekilde yapmak için her zaman onlarlayız ve olmaya devam edeceğiz.”

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