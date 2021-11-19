banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
İlk korona virüs hastası Wuhan'da canlı hayvan pazarında
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
Sibel Can, AKM'de ilahi söyledi
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler

Yazıcı: "Fatsa’da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Halk Eğitim Merkezimizde üreten, ürettiğini pazarlayabilen, Fatsa ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan bireylere açtığımız atölyeler ile kurum olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

ORDU 19.11.2021, 12:51
Yazıcı: "Fatsa’da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Halk Eğitim Merkezimizde üreten, ürettiğini pazarlayabilen, Fatsa ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan bireylere açtığımız atölyeler ile kurum olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında açıklamalarda Barış Semih Yazıcı, "Pandemi döneminde her kurumda olduğu gibi bizim de zorlandığımız zamanlar oldu. Fakat toplu kapanmalar dışında Halk Eğitim Merkezi açıktı ve kurslara devam etti. Yine bununla birlikte pandemiye ilk reaksiyon gösteren kurumların başında geliyoruz. İlk maske üretimine Fatsa’da Halk Eğitim Merkezi başlamıştı. Yine zaman içinde pandemi döneminde de kurum ve kuruluşların ihtiyacı doğrultusunda maske üretimine devam etmiştik. Bu sene ekim ayı itibariyle kurslarımız yoğun bir şekilde başladı. Vatandaşlarımızın bu salgın döneminde evde baya sıkılmışlar ki kurslarımıza yoğun bir talep var. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu talepler doğrultusunda çok kısa bir süreçte 353 kursu ve 5 bini aşmış kursiyerimize ulaşmış durumdayız. Salgın tedbirleri kapsamında kurslarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bakanlığımızın 2023-2024 yılları kapsamında atölyelerimize ağırlık verdik. Kurumumuzda bir dil atölyemiz, robotik kodlama atölyemiz müzik atölyemiz ve çok yakında bitecek kayıt stüdyomuz devreye girecek. Yine bununla birlikte Fatsa Belediyemizin bünyesinde Japon Konsolosluğu bilgisiyle devreye girecek bir mesleki atölyemiz var. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha çok atölye, uygulama ve üretim bazlı çalışmalara yönelmek istiyoruz. Tabii ki normal kurslarımız da devam edecek. Bundan sonra üreten, ürettiğini pazarlayabilen, Fatsa ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan bireylere açtığımız atölyeler ile kurum olarak bizde yardımcı olmak niyetindeyiz” diye konuştu.

Yazıcı, “Son olarak geçtiğimiz hafta Erasmus K104 Personel Hareketliliği kapsamında Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Fatsa, Perşembe ve Korgan Halk Eğitimi Merkezinde görevli 12 öğretmenimiz “Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Kültürü” adlı proje kapsamında 1 hafta İspanya Marbella’da eğitim aldı. Avrupa Birliği Erasmus+ projelerine katılan bir kurum olarak öğretmenlerimizin hem eğitim almaları hem farklı kültürleri ve coğrafyaları keşfetmesi olumlu oluyor. Bu bağlamda da çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6