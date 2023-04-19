Yazdığı şiir Türkiye başarısını getirdi

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen şiir yarışmasında Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Emine Efiloğlu, Türkiye birincisi seçildi.

Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde düzenlenen “Çanakkale Savaşları’nın ruhunu ve özünü anlatan” şiir yarışmasında Akkuş Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Emine Efiloğlu “Toprağımdaki Zafer” adlı şiirle Türkiye birincisi seçildi. Yarışmada Akkuş ilçesine başarısını getiren Emine Efiloğlu’nu Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci altınla ödüllendirdi.

7. sınıf öğrencisi Emine Efiloğlu’nun elde etmiş olduğu başarının çok değerli olduğunu ifade eden Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “Akkuş’umuzda yapmış olduğumuz eğitim yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha görmüş olduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğu ortaokullar arası ’Çanakkale Savaşları’nın ruhunu ve özünü anlatan’ şiir yarışmasında Akkuş Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencimiz Emine Efiloğlu Türkiye birincisi seçildi. Bu başarının alınmasında başta öğrencimiz olmak üzere, ilçe milli eğitim müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve öğrencimizin ailesini tebrik ediyorum” dedi.