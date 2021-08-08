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Yavru baykuşlar koruma altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yavru baykuşlar koruma altına alındı.

ORDU 08.08.2021, 19:59
Yavru baykuşlar koruma altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yavru baykuşlar koruma altına alındı.

Ünye’nin Kuşdoğan Mahallesi’nde yaşayan Soner Efiloğlu tarafından evin terasında yuvalarında annelerinin gelmemesi üzerine aç ve susuz kalan 3 yavru baykuş, veteriner hekimin ilk kontrolünün yapılmasının koruma altına alındı.

Anne baykuşun yaklaşık 1 haftadır yavrularının yanına gelmemesi nedeniyle terasındaki yuvada aç ve susuz kalan yavru baykuşların veteriner hekimin ilk kontrolü sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Yavru baykuşlar uçma, avlanma gibi becerilerini kazanması için bakım ve rehabilitasyon sürecine alındı.
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