Yaşlı adama çarparak ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Altınordu ilçesi Ordu-Ulubey karayolu Şehitlik mevkisinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yol kenarında yaya olarak bulunan D.A.C. (77) adlı yaşlı adama çarparak ölümüne yol açtı. Yaşlı adamın ölümüne sebep olan aracın bulunması için çalışma başlatan jandarma suç araştırma timleri (JASAT) ve asayiş timleri kaza mahallinde kazaya karışan araca ait parçalar buldu.

Bu parçaların detaylı incelenmesi ve araştırmaları sonucunda yaşlı adamın ölümüne sebep olan araç Altınordu ilçesi Kuylu Mahallesi’nde bir evin önünde kazalı durumda ve park halinde bulundu. Kazaya ait olay yerinden alınan araç parçaları ile mukayese edildiğinde evin önündeki araçla bire bir örtüştüğü tespit edildi.

Aracı kullandığı belirlenen şüpheli N.Ö. (52) adlı şahsın alkollü olduğu belirlendi. Trafik kazası sonucu ‘taksirle öldürme’ suçundan gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan N.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.