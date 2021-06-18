Yaşadığı şehrin tarihini kitabında yazdı

Eski Milletvekili Eğitimci-Yazar Mustafa Hasan Öz, kendi memleketi olan Ünye ilçesinde “2040 Kar Tanelerinden Gökkuşağına Yeni Bir Dünya Başarıların Romanı” adlı kitabının tanıtımını yaparak dostlarıyla paylaştı.

Refah Partisi Ordu 20. Dönem Milletvekili Eğitimci-Yazar Mustafa Hasan Öz, Ünye’nin sayılı isimlerinin de düşüncelerini alarak yazmış olduğu kitap tanıtımı için dostlarını ve sevenlerini bir araya getirdi. 2040 Kar Tanelerinden Gökkuşağına Yeni Bir Dünya Başarıların Romanı’nı yazarak Ünye’nin 2040 yılındaki gençlerine armağan ettiği kitabında, Ünye’nin tarihi ve yaşantılar yer alıyor.

"Bu kitabı Ünyeliler yazdı"

Öz, "Bu kitabı Ünyeliler yazdı. Bu kitapta buraya katılan insanların neredeyse yarısının emeği var. Ben bununla ilgili çalışmayı başlattığımdan itibaren hemen hemen bir çoğunuzla temas kurarak istişare ettim, görüş aldım, bilgi aldım ve hatta proje aldım. Sonucunda ise bu kitap ortaya çıktı ve bu kitabı hep birlikte yazdık. Kitabın kapak çalışmasını ve tasarımını Ahmet Selim Tuncer yaparken, Ünyeli karikatüristimiz Devrim Demiral ise bu kitapla ilgili 17 tane karikatür çizdi ve kitapta yer aldı. Ünye tarihinin ele alındığı bu kitabımızın ortaya çıkmasında emeği olan tüm dostlarıma ve Ünyelilere teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım toplantısına siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişinin yanı sıra eğitimciler ve STK temsilcileri katıldı.