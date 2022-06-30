Vali ve gazi çocuğu arasında duygulandıran anlar

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisi ile görüşmeye gelen Güneydoğu gazisi İbrahim Aşçı ve ailesini kabul etti. Aileyi uğurlama esnasında ailenin bir yaşındaki bebekleri Yağız Alp, Vali Sonel’in kucağından ailesine gitmek istemedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile olan buluşmaları çerçevesinde, Ordu Ünyeli olan ve ailesi ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Güneydoğu gazisi 29 yaşındaki İbrahim Aşçı ve ailesini ağırladı. Aile ile görüşme sağlayarak, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Sonel, sonrasında aileyi uğurlamak için odasının kapısında kadar eşlik etti. Bu esnada ailenin bir yaşındaki çocukları Yağız Alp’i kucağına alan Vali Sonel, çocuğu bir süre sevdikten sonra aileye vermek istedi.

Vedalaştıktan sonra bebeği annesine vermek isteyen Vali Sonel, "Gidecek misin Yağız?" diye sorunca bir yaşındaki Yağız Alp annesine gitmek istemedi. Bebeği tekrar kucaklayan Vali Sonel, bir süre sonra bebeği yeniden annesine vermek istedi, bu esnada da ağlayan Yağız Alp, Vali Tuncay Sonel’i sıkıca kucakladı.

Vali Sonel’in kucağında oynamasının ardından annenin de girişimleri üzerine Yağız Alp, zor da olsa Vali Sonel’in kucağından annesine gitmeyi kabul etti.