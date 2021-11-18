Vali Tuncay Sonel, bir günde 117 vatandaşı tek tek dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor .

Gerçekleştirdiği halk günü toplantısında 117 vatandaşı tek tek dinleyen Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri not aldı ve anında çözüme kavuşturdu. Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.

Halk günü toplantılarına aileleri ile gelen çocuklarla yakından ilgilenen Vali Sonel, onları çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Vali Tuncay Sonel, diğer taraftan şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin kendisiyle görüşme isteklerini de kısa sürede yerine getiriyor.