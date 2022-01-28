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Vali Sonel: “Her daim engelli olan ailelerimizin yanında olacağız”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi" kapsamında engeli bulunan ailelere ziyaretlerini sürdürüyor.

ORDU 28.01.2022, 17:25
Vali Sonel: “Her daim engelli olan ailelerimizin yanında olacağız”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi" kapsamında engeli bulunan ailelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Engeli olan bireylerin her zaman yanında olmak, onlara moral desteğinde bulunmak ve ihtiyaçlarını yerinde görüp, gidermek amacıyla yürütmekte olduğu ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi kapsamında Vali Tuncay Sonel, engeli olan ailelere yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. Vali Sonel, Altınordu ilçesinin Bucak ve Şahincili Mahallelerinde yaşayan ve engeli olan 3 aileyi evinde ziyaret ederek, onlara moral verdi.

İlk ziyaretini Bucak Mahallesi’nde ikamet eden, kalp ve kas hastalığına bağlı olarak yatağa bağımlı yaşayan Ferdi Erdoğan ve geçirdiği iş kazası sonucu yatağa bağımlı halde yaşamak durumunda olan babası Erol Erdoğan’a gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, aile bireylerinin sağlık durumu hakkında anne Güldane Erdoğan’dan bilgi aldı.

Oğlu Ferdi’nin aileden genetik bir hastalık nedeniyle yürüyemediğini ve kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Güldane Erdoğan, “Oğlum Ferdi tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Elini kaldırıp gözlüğünü bile takamıyor. Ben sürekli onun yanındayım. Allah bana sağlık verdiği sürece de ona bakacağım. Elimden geldiğince ona yoğunlaşıyorum ve isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Kendisi çok zeki, temiz ve titiz bir çocuk. Oğlum bu durumda iken, inşaatlarda çalışan eşim de bundan 1,5 yıl kadar önce iş kazası geçirdi. Yatağa bağımlı hale geldi. Çok zor günler geçirdik. Oğlum Ferdi’nin fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ancak, onu fizik tedaviye götürüp getirmekte zorluk çekiyorum Bazı özel kalp ilaçlarını da almakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

"Sizlerin ne ihtiyacı varsa karşılayacağım"

Evinde iki engeli olan bireye bakan anne Güldane Erdoğan’a moral veren Vali Tuncay Sonel, “Siz, büyük bir fedakarlık örneği gösterip, hem oğlunuza hem de eşinize bakıyorsunuz. Eli öpülesi bir annesiniz. Sizlerin ne ihtiyacı varsa biz hepsini karşılayacağız. Sizleri yormadan bizim görevlilerimiz gelecek oğlunuzu evden alacak ve fizik tedavisini yaptırarak tekrar evine bırakacak. Bunu sağlayacağız. Ferdi’nin kalp ilaçlarını da bizzat ben karşılayacağım. Evde hasta bakmak kolay bir şey değil. Siz sadece onların bakımıyla ilgilenin. Allah razı olsun sizden. Size her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel’e teşekkür eden Güldana Erdoğan, “Sizin Ordu için neler yaptığınızı, çok iyi çalıştığınızı görüyoruz, duyuyoruz. Sizleri takip ediyoruz. Bugün de hanemize gelerek, bizleri mutlu ettiniz, yüreğimize su serptiniz. Ziyaretinizden dolayı çok mutlu olduk, çok memnun olduk. Allah razı olsun sizlerden. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin” diyerek, duygularını dile getirdi.

"Ne ihtiyacınız varsa öğrenmeye geldik"

İkinci aile ziyaretini aynı mahallede yaşan ve diyaliz hastası olan 72 yaşındaki Arzu Topkara’ya gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Arzu teyzenin bakımını yapan gelini Nuriye Topkara’dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Arzu Topkara’nın diyaliz tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olacağını belirten Vali Tuncay Sonel, “Sizleri ziyaret edip, halinizi, hatırınızı sormaya geldik. Varsa bir ihtiyacınız ve isteğiniz onu öğrenmeye geldik. Arzu teyzemizin diyaliz hastası olduğunu öğrendik. Tedavi sürecinde bize düşen ne varsa onu seve seve yapmaya hazırız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak, yüzünüzdeki tebessümün sebebi olmak yegane arzumuzdur” dedi.

Ziyareti sebebiyle Vali Sonel’e teşekkür eden Arzu Topkara ve gelini Nuriye Topkara, “Sayın Valim, ziyaretiniz bizleri gerçekten çok mutlu etti. Allah ne muradınız varsa versin. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek dua ve niyazda bulundular.

Üçüncü aile ziyaretini Şahincili Mahallesi’nde ikamet eden Arslan ailesin yapan Vali Tuncay Sonel, ailede ortopedik engeli olan 75 yaşındaki Fatma Arslan’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Fatma teyzenin sağlık durumu hakkında eşi Ali Arslan ve bakımını üstlenen gelini Nurcan, oğlu Adem Arslan’dan bilgi alan ve bir süre aile bireyleriyle sohbette bulunan Vali Sonel, Fatma teyzenin sağlığı için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Fatma Arslan ile eşi Ali Arslan, “Daha önce eşimin tedavisi için halk günü toplantısına katılıp Sayın Valimizden yardım talebinde bulunmuştum. Sağ olsun Sayın Valimiz eşimin muayenesinin ve tedavisinin yapılmasını sağladı. Bugün de hanemizde bizleri ziyaret ederek, bizlerin gönlünü aldı etti. Allah kendisinden razı olsun. Çok çok mutlu olduk” diye konuştu.

"35 bin 58 vatandaşımız tespit edilerek, evlerinde ziyaret ediliyor"

Hane ziyaretlerinin sonunda bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, 19 ilçede ekiplerimiz, çalışma arkadaşlarımız ile 35 bin 58 engeli olan vatandaşlarımız tespit edilerek, evlerinde düzenli olarak ziyaret edilmektedir. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, her gün bu ziyaretler yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetlerdeki arkadaşlarımız, Kaymakam arkadaşlarımız, Belediye başkanı arkadaşlarımız, Muhtarlarımız, İmamlarımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız engeli olan ailelerimizi evlerinde düzenli olarak ziyaret etmektedir” dedi.

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