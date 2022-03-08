Vali Sonel, fahiş fiyat denetiminde

Ordu Valisi Tuncay Sonel, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Beraberinde, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden oluşan ekiplerle birlikte zincir ve yerel marketlerde denetlemelerde bulunan Vali Sonel, yağ satış reyonlarını ve depolarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin depolarını da gezerek incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu ve görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

İl genelindeki marketlerde fiyat, etiket ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı konusunda marketleri gezen Vali Sonel, marketlerdeki rafları dolaşarak temel gıda ürünlerinin etiketlerini tek tek inceledi. Reyon ile kasa fiyatları kontrol edildi, güncel fiyatlar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

Ordu’da raflarda ve depolarda yeteri kadar yağ bulunduğunu ifade eden Vali Tuncay Sonel, “19 ilçemizde vali yardımcılarımızın ve kaymakamlarımızın başkanlığında oluşturulan ekiplerce bugün yaptığımız denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığını inceledik. Ordu’muzda faaliyet gösteren marketlerde herhangi bir yasal işlem yapılacak bir durum söz konusu değil. Depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında ise cezai işlem uygulanmaktadır. Stokçuluğa fırsat vermeyeceğiz” dedi.