Vali Sonel: "Çevremize gözümüz gibi bakalım”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Ordu hem Karadeniz’in hem de ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Yaylaları, şelaleleri, misafirperver insanları, gölleri var. Hepsi birbirinden güzel. Buralara gözümüz gibi bakalım" dedi.

"5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası" münasebetiyle Ordu İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bahçesinde Ordu Valisi Tuncay Sonel’in ve kurum müdürlerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlikte konuşan Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, “1972 yılında İsveç’in başkenti Stokholm’da toplanan çevre konferansında alınan karar gereği 5 Haziran’ın her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmasına karar alınmıştır. Bu yıl Dünya Çevre Günü’nü ‘Tek Bir Dünya’ sloganı ile kutlamaktayız. Doğal çevrenin korunması, yaşanabilir çevrenin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincini oluşturmak ana hedefimizdir. Diğer taraftan ana temamız ‘sıfır atık’. Sıfır atık israfının önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerini gözden geçirerek atık oluşumunun engellenmesi ve gözden geçirilmesi, atık oluşması durumunda kaynağında ayrıştırılması gibi geri kazanım sağlanmasını kapsayan atık yönetim planı olarak tanımlanabilir. Doğru atık yönetimi ile atıkların kaynağında ayrıştırarak ve geri dönüştürerek ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlanmaktadır” diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise çevre kirliği hakkında konuştu. Sokaklara, parklara, bahçelere çöp atılmaması konusunda çağrıda bulunan Vali Sonel, “Burada resmi konuşmaktansa biraz içimden gelen birkaç kelimeyi söylemek istiyorum. Allah rızası için nerede olursak olalım parklarda, bahçelerde, piknik yerlerinde o plastiği, o çöpü atmayalım. İnsan kıyamıyor bazen böyle çikolata yiyorsunuz ambalajını cebimize koyuyoruz bazen eve gittiğim zaman cebimden birkaç çöp çıkıyor, atmamak gerekiyor. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. 19 ilçesi ile Ordu hem Karadeniz’in hem de ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Yaylaları, şelaleleri, misafirperver insanları, gölleri var, hepsi birbirinden güzel ama buralara gözümüz gibi bakalım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Karşıyaka Ortaokulu öğrencilerinden Arda Özbay ‘Sende Yapabilirsin’ şiirini, Taha Çağlar Orkun ise ‘Geri dönüşüm’ adlı şiiri okudu.

Öğrencilerin çevre andını okumasının ardından Vali Sonel ve kurum müdürleri Ordu’da yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiler.