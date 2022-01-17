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Vali Sonel: “Bireysel tedbirleri ihmal etmeyelim”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 96 haftadır korona virüse karşı uzun soluklu bir mücadele yürüttüklerini belirterek, “Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim” uyarısında bulundu.

ORDU 17.01.2022, 17:56
Vali Sonel: “Bireysel tedbirleri ihmal etmeyelim”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 96 haftadır korona virüse karşı uzun soluklu bir mücadele yürüttüklerini belirterek, “Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim” uyarısında bulundu.

Her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları, ODÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Atakan Savrun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Kovid-19 pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.

Dr. Fatih Aydın, Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“15 yaş altı nüfus aşılanıyor”

Kovid-19 pandemisinde 96’ncı haftanın geride kaldığını ifade eden Dr. Fatih Aydın, “Geride bıraktığımız haftada, bir önceki haftaya göre minimal bir vaka artışı gözlemledik. Bu vaka artışlarına baktığımızda, genç ve orta yaş gruplarında yoğunlaştığını görüyoruz. Aşılama çalışmalarında il olarak iyi durumdayız. 18 yaş ve üzeri hedef nüfusunun aşılanmasında Türkiye genelindeki ikinciliğimiz devam ediyor. 15 yaş altı nüfusumuzun aşı oranını kademeli bir şekilde artırıyoruz” dedi.

“Bireysel tedbirleri ihmal etmeyelim”

Kovid-19 pandemisi ile mücadelede rehavete yer olmadığını belirten Vali Tuncay Sonel, “Korona virüs illetine karşı 96 haftadır yoğun ve yorucu bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelede artık belli tecrübe edindik. Başta bireysel tedbirlerimizi almayı öğrendik. Bireysel koruyuculuğun yanında, toplum sağlığını da korumaya yönelik tedbirlerimizi hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Alınan tedbirleri, kamuoyu ile anında paylaşıyoruz. Denetimlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Pandemiden koruyuculuğu tartışmasız olan aşı çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımız da alınan tedbirlere, belirlenen kurallara riayet ettikleri, hatırlatma aşılarını da süresi içerisinde yaptıkları takdirde, bu illetten kendilerini koruyacaklar ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerdir” diye konuştu.

Toplantıya katılan ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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