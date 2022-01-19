Vali Sonel: “2021 yılında 12 bin kadın KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi”

Ordu’da, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), hakkında bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildi. Vali Tuncay Sonel kadınların acil durumlarda ilk olarak KADES’i kullanmaları gerektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büroları vasıtasıyla yürütülen eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan KADES hakkında bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildi. Faaliyetler kapsamında Ordu’da 2021 yılında yaklaşık 12 bin kadına KADES eğitimi verildi.

KADES uygulamasının tanıtılması, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ordu’da yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında bilgi veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, “KADES, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da üzerinde önemle durduğu ve ülkemiz genelinde bakanlığımızın koordinesinde yürütülen güzel bir uygulamadır. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulamasının kadınlarımız tarafından bilinmesi amacıyla biz de ilimizde eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verdik. Görevlilerimiz, kadınlarımızın olduğu her yere giderek, KADES uygulamasını kendilerine anlatıyorlar. İlimizde bugüne kadar yapılan seminerler, toplantılar, işyeri ziyaretleri, açık alan tanıtımları, alışveriş merkezinde, yol kontrollerinde, velhasıl bütün yaşam alanlarında bu uygulamayı kadınlarımıza anlatıyoruz. KADES Uygulamasını akıllı cep telefonlarına indirmelerini sağlıyoruz. 2021 yılında bin adet afişleme çalışması, 15 bin adet el broşürü dağıtımı, sosyal medya yoluyla 120 adet uygulamayı tanıtıcı görsel ve video paylaşımı gerçekleştirildi” dedi.

12 bin kadına KADES eğitimi

Ordu’da yaklaşık 12 bin kadına KADES eğitimi, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, “2021 yılında yaklaşık 12 bin kadını KADES uygulaması hakkında bilgilendirdik. Bunlardan yaklaşık 6 bin 400’ü bu uygulamayı cep telefonlarına indirdiler. Bundan sonra da daha etkin bir şekilde KADES uygulamasının sağlayacağı faydaları kadınlarımıza anlatmaya, onları bu uygulama hakkında bilgilendirme faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışıyla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.