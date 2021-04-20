Vali, berber koltuğunda

Ordu Vali Tuncay Sonel, ilçe ziyaretleri kapsamında Çatalpınar ilçesine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu.

Vali Sonel, Çatalpınar’da Kaymakamlık, Belediye, Emniyet ve Jandarmayı ziyaretinin ardından engellileri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel, ilçenin Merkez Mahallesi’nde yaşayan ve geçirdiği iş kazası sonucu 9 yıldır yatağa olarak yaşayan İsa İzvermez’i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. İsa İzvermez’in sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında eşi Nurten İzvermez’den bilgi alan Vali Sonel, “Sizlerin halini, hatırını sormak için geldik. Bir ihtiyacınız, bizlerden bir isteğiniz var mı? Devlet olarak her daim sizlerin yanındayız. Bir isteğiniz olduğu takdirde bir telefon açmanız yeter. Bize düşen ne olursa seve seve yapmaya hazırız” diyerek, ailenin gönlünü aldı.

Aynı mahallede yaşayan 17 yaşındaki işitme engeli olan Erel Türe’yi de evinde ziyaret eden Vali Sonel, işitme engeli olan gencin sağlık durumu hakkında annesi Hava Türe’den bilgi aldı. Ailenin hal ve hatırını soran Vali Sonel, aile bireyleriyle bir süre sohbette bulundu.

Şehit babasına ‘geçmiş olsun’ ziyareti

31 Ağustos 2008 tarihinde Bingöl Yedisu’da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen J. Kom. Er Salim Güneş’in ilçenin Haşal Mahallesi’nde yaşayan ailesini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, şehidin babası Adem Güneş ve annesi Gülcemal Güneş’in hal ve hatırını sordu. Yakın bir zamanda anjiyo olan baba Adem Güneş’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dönemlerde ülke sınırları içerisinde ve dışarısında yapılan operasyonlarla terör örgütüne büyük kayıplar verdirildiğini belirten Vali Sonel, “Acınızı paylaşıyoruz. Ama içiniz rahat olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve İçişleri Bakanımızın kararlılığı ile yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor. Kahramanlarımız sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz, huzura kavuştu. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların sayesinde bu mukaddes vatan toprağı üzerinde rahatça gezip, rahatça hayatımızı yaşayabiliyoruz. Hepsinin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabbim sizleri de şehit Salim kardeşimizle cennetinde buluştursun” diye konuştu.

Berberde müşterilerin tıraş ücretini ödedi

Çatalpınar ilçesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, berber koltuğuna oturarak saç tıraşı oldu. Berberde tıraş olan müşterilerin ücretini de veren Vali Sonel, bazı esnaflardan satın aldığı yöresel gıda ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Esnafların ve sokakta karşılaştığı vatandaşların Ramazan ayını da kutlayan Vali Sonel, vatandaşlarla ayaküstü sohbette bulunmayı ihmal etmedi.