ÜTSO Başkanı Akar’dan iş dünyasına çağrı: "Fiyatlar güncellenmeli"

Ordu’nun Ünye ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, üyelerine ve iş dünyasına seslenerek, dolar kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatlarda güncelleme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı konuşma sonrası dolar kurunda aniden düşüş yaşanmasının ardından Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, üyelerine çağrıda bulunarak, dolar kuru nedeniyle artan fiyatların, doların düşmesiyle birlikte yeniden güncellemesi gerektiğini söyledi. Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Akar, "Döviz kurları yukarı doğru, öngörülerin üzerinde hızlı bir şekilde çıktığı zaman hem döviz kurlarının hızlı bir şekilde yükselmesine, hem de oluşabilecek ve öngörülmeyen yükselmelerle ilgili risk puanları da eklenerek, fiyatların bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde arttığını gözlemledik. Bütün bu spekülatif, manipülasyon artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Ben buradan temsil ettiğim Ünye iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu arada stok maliyetleri ve diğer bazı arızi durumlar dikkate alınarak değil, fiili, şuanda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak, yeni fiyat seviyelerinin belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde uygulanmaya konması gerekiyor” dedi.