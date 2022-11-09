Ünye’ye yeni kütüphane kazandırılıyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi’nin destekleri ile ilçedeki alışveriş merkezinin teras katına, ilk etapta 6 bin 500 kitap kapasiteli kütüphanede yapılıyor.

Ünye Belediyesi tarafından tahsis edilen 280 metrekare alanda hizmete verecek olan kütüphanede ilk etapta 6 bin 500 kitap okuyucuları ile buluşacak. Kitap okumak ve ders çalışmak için huzurlu ve manzaralı bir ortam sunacak olan kütüphane alışveriş merkezinde yer alması açısından birçok sosyal imkanı da sunmuş olacak. Dönerçeşme Meydanı’nda SGK hizmet binasında bulunan Ünye Halk Kütüphanesi, yapımı tamamlandıktan sonra yeni yeri olan alışveriş merkezinde hizmet verecek. Eşsiz manzarası ile dikkat çeken ve 180 derecelik panoramik bir manzara imkanı sunan kütüphanenin, bu konsepti ilgi çekmesi ve özellikle kitap okumaya teşvik etmesi bekleniyor.

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı kütüphanenin iç dizayn kısımlarına başlanacak. Modern tasarımı ve mobilya sistemine sahip olacak olan kütüphanenin iç yapım ihalesi 11 Kasım’da gerçekleştirilecek. İtiraz sürecinin olmaması durumunda iç yapımına hemen başlanacak olan kütüphanenin, yılsonunda hizmete girmesi planlanıyor.