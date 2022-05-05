Ünye’nin sahiline yeni silüet

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinin sahiline yeni bir siluet kazandırıyor.

Ünye ilçesinde su ve kanalizasyon ile ulaşım yatırımlarına aralıksız devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler’in seçim döneminde sözünü verdiği ‘Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’ ile çocuklara özel ‘Su Oyun Parkı’ ile sahile yeni bir estetik kazandırıyor.

İlçenin cazibesi arttı

Yapılan çalışmalarla ‘Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’ Otogar ve Çamlık girişi boyunca uzanan yaklaşık 5 km boyunca uzanan güzergahta hayata geçirildi. 3 farklı noktada akıllı bisiklet istasyonlarının yer aldığı sağlıklı, güvenilir ve çevreci bu projede engelli şarj istasyonları da bulunuyor.

Öte yandan çocuklar için “Su Oyun Parkı” inşa ediliyor. Yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkânı sunmak amacıyla Ünye ilçesi Atatürk Parkı yanında bulunan sahilde 100 metrekare alanda hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında piyon, mantar, göz atışlı piyon, üç su sıçratmalı düğme, tel su sıçratmalı düğme, direksiyon, deniz atı, su jeti oyunları olmak üzere 8 adet farklı oyun alanı ve 22 adet oyun grubu yer alacak.

Âtıl alanlar halkın kullanımına sunulacak

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ünye Belediyesi iş birliğinde iskele ve Atatürk parkı arasında bulunan bölümde gerçekleştirilen ve sahil kesimine fonksiyon kazandıracak proje kapsamında oturma alanları, yeşil alanlar peyzaj çalışmaları ile âtıl durumda olan alanı halkın kullanımına sunacak. Yapılan çalışmalarla korunacak olan kumsal alanı su oyun parkı, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Yunus Emre Parkı ve iskele ile entegre edilmiş olacak.