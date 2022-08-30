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Ünye’de Zafer Bayramı kutlaması
Ordu’nun Ünye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
ORDU 30.08.2022, 12:11
Ordu’nun Ünye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle ilk olarak Ünye Kaymakamlığı’nda tebrikler kabul edildi. İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kutlama töreninde çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Kaymakamı Ayhan Işık’ın vatandaşların bayramının kutlaması sonrası Ünye Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Şükrü Berke Çağman bir konuşma yaptı.
Yapılan konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri, şiirlerin okunması ve çeşitli spor aktiviteleri ile program sona erdi.
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