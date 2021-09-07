Ünye’de Zabıta Haftası kutlandı

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195’inci yıldönümü vesilesiyle personel ile bir araya geldi.

Zabıta Haftası dolayısıyla Ünye Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Sarıkoca ve birim personelleri, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile bir araya geldi. Ziyarette, günün anısına hazırlanan pastayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Zabıta Müdürü Mehmet Sarıkoca ve birim personelleri birlikte keserek, teşkilatın kuruluşunun 195’inci yıldönümünü kutladıar.

Zabıta teşkilatının, mahalli idarelerdeki etkin ve önemli rolüne dikkat çeken Başkan Hüseyin Tavlı, özellikle pandemi sürecinde zabıta ekiplerinin sahada etkin bir görev aldıklarını ifade ederek, “Huzurun, sağlığın ve güvenliğin tesis edilmesinde vermiş olduğunu emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreçte vatandaşlarımızın memnuniyetinin arttığını gözlemliyor ve kuralları uygularken kimseyi kırmadan doğruların yapılması noktasında hem uyarı hem de teşvik edici şekilde bulunmanız konusunda uygulamalarınızın da özellikle aynı şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.