Ünye’de zabıta ekiplerinden market denetimi

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, zincir marketlerin Ünye’deki şubelerine giden ekipler, raf düzeninden raf-kasa fiyat farkı, genel hijyen, gramaj eksikliği, ürünlerin soğuk zincirinin korunup- korunmaması, ruhsat uygunluğu ve etiket kontrolü gibi birçok kalemde inceleme yaptı. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti. İlçe genelinde tüm marketlerin denetimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtildi.