Ünye’de zabıta ekiplerinden çocukları dilendirenlere yönelik operasyon

Ordu’nun Ünye ilçesinde zabıta ekipleri, çocukları dilendirenlere karşı operasyon düzenledi.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli yerlerinde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde dilencilik yaptırılan çocuklar için harekete geçti. Küçük yaşta çocukları dilendiren şahıslar toplatılırken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi. Haklarında tutanak tutulan şahıslar için adli işlem de başlatıldı.

İlçede vatandaşların merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.