Ünye’de ’Yunus Emre Türbesi’ tescillendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Türbesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Türbesi, Ünye Yunus Emre Derneği tarafından yapılan girişimler sonucu, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda korumaya alındı.

Alınan kararın Ünye adına sevindirici olduğunu söyleyen Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, “Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Müdürlüğü üzerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdırmak suretiyle Ünye’nin, Samsun’dan ve Ordu’dan girişte karayollarındaki levhalara Ünye’deki Yunus Emre ile ilgili gerekli tanıtım ve yön levhaları yazılmak suretiyle daha çok insanın burayı ziyaret etmesi sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan bu tescilden sonra dernek olarak bizim önümüz daha çok açılacak birçok kamu kaynaklı fonlardan daha çok destek almak suretiyle sizlerle beraber daha çok hizmet yapmak şansına sahip olacağız. Ayrıca Yunus Emre Türbesi’nin Ünye ilçesindeki varlığı Ordu ve Ünye’ye daha çok inanç turizmi açısından merak uyandıran insanların gelmesini sağlayacak” dedi.