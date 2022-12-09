Ünye’de yollarda yaya güvenliği arttırıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.,

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde yaya geçitlerine ’önce yaya’ yazıları yazılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ünye ilçesinin Gölevi ve Atatürk Mahalleleri üzerinde bulunan Devlet Sahil Yolu ile Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde yaya çizgileri yenilendi. Sürücülerin görebileceği şekilde ‘önce yaya’ görselleri çizildi. Çalışmalarla birlikte sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.