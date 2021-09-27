Ünye’de uyuşturucu operasyonu: 12 kilo kubar esrar ele geçirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 12 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 kilo 350 gram kubar esrar, 63 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi mahkemeye sevk edildi.