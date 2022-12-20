Ünye’de üniversite öğrencileri için moral gezisi

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede üniversite öğrenimi gören öğrencileri belediye sosyal tesislerinde ağırladı. Yurdun çeşitli illerinden gelen öğrenciler hem Ünye’yi yakından tanıdı, hem de yaklaşan sınav öncesi stres attı.

Gençlere yönelik projeleri hayata geçiren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, düzenlenen toplantı ve organizasyonlarla da gençlerle bir araya geliyor. Başkan Tavlı, Ünye’ye üniversite öğrenimi için gelen öğrencileri belediyenin sosyal tesislerinde misafir etti. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 50’ye yakın öğrenci, son yıllarda yenilenen yüzüyle bölgenin hizmetine sunulan Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesisleri ile Asarkaya Kent Ormanı’nda keyifli bir gün geçirdi ve buralarda çeşitli aktivitelere katıldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Asarkaya Kent Ormanı’nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Tavlı burada yaptığı açıklamada, “Ünye’mize çeşitli illerden gelerek eğitim gören genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Onlar bizlere ailelerinin emaneti ve aynı zamanda Ünye onların artık ikinci memleketi. İnsanlar üniversite eğitimi gördükleri kenti hayatları boyunca unutmazlar. Öğrenci kardeşlerimizin her türlü taleplerinde her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler ise yaklaşan sınavlar öncesi güzel ve eğlenceli bir gün geçirerek stres attıklarını belirterek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ettiler.