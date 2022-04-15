Ünye’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Ünye Belediyesi tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve ilçe protokolünün de katılım gösterdiği iftar programında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, Ünye Müftülüğü Çocuk İlahi korosunun ilahiler okuması ile devam etti.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık programda yaptığı konuşmada, “Türk Milleti tarih boyunca vatanı, bayrağı, milleti, inançları için yeri geldiğinde canını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemiştir. Sizlerin büyük emekle büyütüp yetiştirdiğiniz evlatlarınız bu cennet vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaştılar, yaralandılar gazi oldular. Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emaneti ve yadigârısınız. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini her zaman bilecektir” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ise Allah katında peygamberlikten sonra erişilebilecek en yüksek mertebenin şehitlik olduğunu anımsatarak, “Bu mertebeye ulaşan ve inşallah ahirette hepimizin imreneceği makamlara kavuşan şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyorum. Şehit ailesi olmak, gazi olmak, değerleri uğruna canını feda edecek bir yüreğe, evlada, yakına sahip olmak hem dünyada hem ahirette büyük bir onurdur. Bizler bütün gücümüz ve imkanımızla siz şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Şehitlik ve gazilik makamı, makamların en yücesi, sizler bizim başımızın tacısınız” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Garnizon Komutanı Yarbay Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan ve Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş da katıldı.