Ünye’de okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile ilçe genelindeki okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala öğrenciler, son tatil günlerinin tadını çıkarıyor. Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürürken talep eden okullarda okul bahçesi düzenlemesi başta olmak üzere yeşil alan yenilemesi ve temizliği gibi çalışmaları da yaz boyunca sürdürdü. Okul bahçelerinde bulunan ağaçların budama işlemleri tamamlanırken, zemini bozuk olan okul bahçelerinde ise beton zemin uygulamaları gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca okul bahçeleri içerisindeki yeşil alanlarda yabancı ot temizliğini de yaparak okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

Çalışmaları değerlendiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve öğrencilerimiz için bir eğitim öğretim yılı daha başlıyor. Öğrencilerimiz yaz boyunca dinlenerek ve eğlenerek güzel vakit geçirdiler. Öğrencilerimizin tatil sürecinde ekiplerimiz birçok okulda çalışma yürüterek yeni eğitim öğretim yılına okullarımızı hazır hale getirdi. Ünye Belediyesi olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiamızın yanında olacağız. Bu vesile ile başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen, idareci ve velilerimize 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.