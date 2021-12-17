Ünye’de öğrencilere 3 bin 700 adet kaynak kitap desteği

Ordu’nun Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, ilçe genelinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptığı istişareler sonucunda üniversite ve liseye giriş sınavlarına hazırlanan son sınıf öğrencilerinin kaynak kitap eksiğinin giderilmesi için çalışma başlattı. Yapılan protokol ile temin edilen 3 bin 700 kitabın öğrencilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Kitap dağıtımı programında konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Eğitimle ilgili öğretmenlerimize, okullarımıza görev ve sorumluluk düştüğü gibi esasen eğitimin kalitesinin arttırılması için topyekun bütün kurumlarımızın işbirliği içerisinde olması çok önemli bir konudur. Bu anlamda belediye başkanımıza bu güzel hizmeti için çok teşekkür ediyor, sınavlarda öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz”

Kitap dağıtım töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, üniversitelere ve liselere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencileri okullarında ziyaret ettiklerini ve taleplerini dinlediklerini, bu talepler doğrultusunda kaynak kitap desteğinde bulunduklarını ifade ederek, “Belediye olarak pandemiden dolayı eğitimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ne yapabiliriz? Diye Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişare içerisindeydik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Ünye’mizdeki liselerde ve ortaokullarda eğitim gören ve sınavlara hazırlanan geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kaynak kitaplar aldık ve dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Liselerden üniversite sınavına hazırlanan bin 900 öğrencimiz ile ortaokullardan liselere geçiş sınavına hazırlanan bin 800 öğrencimize, toplam 3 bin 700 kaynak kitap ulaştırıldı. Ayrıca sene sonuna kadar bu öğrencilerimize belediyemizin destekleriyle 6 adet kazanım değerlendirme Sınavı yapılacak” ifadelerine yer verdi.

“Gençlerimize yapılan yatırımlar hiçbir şekilde fazla değildir”

“Gençlerimizin başarılı olması için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız” diyen Başkan Tavlı, “Gençlerimizin çalışması, başarılı olması ve güzel makamlara gelmesi bizleri fazlasıyla mutlu edecektir. Gençler bizlerin geleceği ve yarınlarımızın teminatıdır. Gençlerimize yapılan yatırımlar hiçbir şekilde fazla değil her zaman bir eksiktir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada eğitim camiamızın ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yanlarında olacağız” şeklinde konuştu