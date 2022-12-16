Ünye’de öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ilkokul öğrencileri, düzenledikleri etkinlik ile Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası’nı kutladılar.

Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası çerçevesinde Ünye ilçesinde eğitim veren Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ebru Varol Baltacı öncülüğünde bir program düzenlendi. Programda, 32 öğrenci ile 32 veli bir araya geldi.

Programa katılan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, yerli malının önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tokgöz, “Türkiye yerli ve milli ürünleriyle geleceğini şekillendirebilen bir ülke olarak öne çıkıyor. Çocuklarımız, büyüklerinden gördükleri tarımsal faaliyetlerin tarladan sofraya gelen sürecini burada sonuca erdirerek bizlere güzel bir sunum yaptılar. Birbirinden güzel börekler çörekler, ev hanımlarımızın yaptığı yemekler burada görücüye çıkmış oldu. Öğrencilerimizi, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Yeli ve milli ürünleri kullanalım ki kendi kendine yetebilen bir ülke olma istikrarını sürdürelim” dedi.

Etkinlik ile öğrencilerin yerli ve milli duygularını güçlendirdiklerini söyleyen sınıf öğretmeni Ebru Varol Baltacı ise, “Öğrencilerimiz annelerinin elleriyle yaptıkları ürünleri okula getirip sergilemekten mutluluk duydular. Bizler öğretmenler olarak bugünün küçükleri, yarının büyüklerine yerli milli bir yol haritası çizmek zorundayız. İnanıyorum ki onlar da bu haritada emin adımlarla yürüyeceklerdir” şeklinde konuştu.

Miniklerin Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası programı çeşitli resim, müzik, gösteri ve yarışmalarla gün boyun devam etti.