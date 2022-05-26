Ünye’de öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje görücüye çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 19 proje, bilim fuarında sergilendi.

Ünye Puset Polvan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın katılım sağladığı fuarda öğrencilerin hazırladıkları teknolojik ve bilimsel araştırma projeleri, katılımcılara tanıtıldı. Bilimsel alanda çalışma gerçekleştiren bazı öğrencilerin projeleri katılımcılar tarafından beğenilirken, bu projelerin gelecek yıl ise TEKNOFEST’e gönderilmek istendiğini ifade edildi.

“Geleceğin çocukların yerel yönetimler olacak destekleyeceğiz”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, programda yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik her türlü eğitim alanında destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, “Bu projelerin çocuklarımız tarafından hayata geçirilmesi noktasında öğretmenlerimizin çocuklara sağlamış olduğu bilimsel katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Biz buradaki çocuklarımızın bilimsel deney ve projelerini başarılı buluyoruz. Bu gibi projelerin hem çocuklarımızın geleceği açısından hem de bilime katkı olarak bizlerde yerel yönetimlerce desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Kırca ise amaçlarının çocukları bilimle tanıştırmak olduğunu ifade ederek, “Burada tüm alanlarda öğrencilerimizin teknolojiyle farkına varmasını amaçladık. Aslında sadece eğitimin kitaplardan olmadığını yaparak ve yaşayarak katılımcılara anlatacaklar” diye konuştu.