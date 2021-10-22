banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Facebook’tan telif hakkı kararı
Facebook’tan telif hakkı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.66
Dolarda yeni zirve: 9.66

Ünye’de ‘meme kanserine’ dikkat çekildi

Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi görevlilerinde tarafından düzenlenen konferans ile meme kanserine dikkat çekildi.

ORDU 22.10.2021, 11:53
Ünye’de ‘meme kanserine’ dikkat çekildi

Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi görevlilerinde tarafından düzenlenen konferans ile meme kanserine dikkat çekildi.

Ünye Devlet Hastanesi Kanser Birimi Hemşiresi İlknur Tütüncü tarafından, hastanenin konferans salonunda tüm personele eğitim verildi. Burada açıklamalarda bulunan ve meme kanserinin, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada, kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ise ilk sırada yer aldığını belirterek, “İstatistiklere göre, her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserinden korunmada en önemli faktör kadınların kendi muayenelerini yaparak hastalığı erken dönemde fark etmeleri olarak belirtiliyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak için ekim ayını ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak ilan etti. Pembe renk ile sembolize edilen bu etkinlikler Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra, tüm dünyada çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından da destekleniyor” dedi.

Hastane girişinde açılan stantta vatandaşlara yönelik bu kanserin farkındalığını oluşturmak için çeşitli broşürler dağıtılırken, verilen eğitim sonrası katılımcılara pembe kurdele takıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2