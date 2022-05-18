Ünye’de manyetik kumda voleybol turnuvası

Ordu’nun Ünye ilçesinde, MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali çerçevesinde kumda voleybol turnuvası başladı.

Ünye Belediyesi tarafından bu yıl ilki organize edilen MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali çerçevesinde kum voleybolu turnuvası başladı. Ünye sahilinde 4 takımın katılımıyla başlatılan turnuvanın açılış vuruşunu Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel yaptı. Sporculara başarılar dileyen Başkan Vekili Gürel, centilmence bir müsabaka gerçekleşmesini temenni etti.

Manyetik kumsalları ile Türkiye’nin nadir kentlerinden biri olan Ünye’de bu yıl farklı ilk kez düzenlenecek olan organizasyon dolu dolu geçecek. Ünye Belediyesi tarafından kentin manyetik özellikli kumsalında gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Bahar Festivali MAGNEFEST’in programı ise 2 gün boyunca devam edecek.