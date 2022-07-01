Ünye’de Kabotaj Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına tören düzenlendi.

20 Nisan 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye karasularında ticaret yapma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi. Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 96’ncı yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta çeşitli törenler düzenlenirken, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi ve Ünye Liman Başkanlığı tarafından ortaklaşa program düzenlendi.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Bugün Kabotaj Bayramı’nı bir şenlik havasında kutluyoruz. Yine aynı zamanda deniz şehitlerimizi anıyoruz. Güzel bir etkinlik ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın aynı zamanda deniz şehitlerinin anıldığı bir gün olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kabotaj Bayramı aynı zamanda deniz şehitlerimizi andığımız bir gündür. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda bu etkinlik çerçevesinde bayramımızı şenlik haline dönüştürmek ve belediyemizin çerçevesinde diğer etkinliklerimiz ile birlikte zenginleştirmiş olduk" diye konuştu.

Ünye Liman Başkanı Şükrü Gülay ise programda yaptığı konuşmada, her yıl 1 Temmuz tarihinde etkinlikler düzenlendiğini, denize çıkarak deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, şehitler anısına denize çiçek bırakıldı.